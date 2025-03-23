''30 milyon TL'lik'' mücevherleri yutan hırsızdan ''çıkartılıp'' iade edildi
ABD'de bir mücevher mağazasından yaklaşık 30 milyon TL değerinde bir küpeler çalındı. Yakalanan küpe hırsızının çaldıktan sonra yuttuğu tespit edilen mücevherler "doğal yollarla" çıkarılarak mücevher mağazasına iade edildi.
Kaynak: DHA
ABD'nin Florida eyaletinde bir kişinin çaldıktan sonra yuttuğu yaklaşık 769 bin dolar değerindeki küpelerin mağazaya iade edildiği bildirildi.
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Orlando Polis Departmanı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 26 Şubat'ta ünlü bir mücevher mağazasında hırsızlık yapıldığı belirtildi.
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Açıklamada, Jaythan Gilder isimli hırsızın, girdiği mücevher mağazasındaki özel koleksiyon takıları görebilmek için Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan bir basketbolcunun asistanı gibi davrandığı ve daha sonra görevlilerin dikkatini dağıtarak yaklaşık 769 bin dolarlık küpeler ile 575 bin dolarlık bir yüzükle kaçtığı kaydedildi.
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Gilder'ın kısa süre sonra yakalandığı ve röntgen muayenesinde çaldığı küpelerin midesinde olduğunun belirlendiği aktarıldı.
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