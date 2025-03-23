  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. ''30 milyon TL'lik'' mücevherleri yutan hırsızdan ''çıkartılıp'' iade edildi

''30 milyon TL'lik'' mücevherleri yutan hırsızdan ''çıkartılıp'' iade edildi

ABD'de bir mücevher mağazasından yaklaşık 30 milyon TL değerinde bir küpeler çalındı. Yakalanan küpe hırsızının çaldıktan sonra yuttuğu tespit edilen mücevherler "doğal yollarla" çıkarılarak mücevher mağazasına iade edildi.

Kaynak: DHA
''30 milyon TL'lik'' mücevherleri yutan hırsızdan ''çıkartılıp'' iade edildi - Resim: 1

ABD'nin Florida eyaletinde bir kişinin çaldıktan sonra yuttuğu yaklaşık 769 bin dolar değerindeki küpelerin mağazaya iade edildiği bildirildi.

1 / 5
''30 milyon TL'lik'' mücevherleri yutan hırsızdan ''çıkartılıp'' iade edildi - Resim: 2

Orlando Polis Departmanı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 26 Şubat'ta ünlü bir mücevher mağazasında hırsızlık yapıldığı belirtildi.

2 / 5
''30 milyon TL'lik'' mücevherleri yutan hırsızdan ''çıkartılıp'' iade edildi - Resim: 3

Açıklamada, Jaythan Gilder isimli hırsızın, girdiği mücevher mağazasındaki özel koleksiyon takıları görebilmek için Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan bir basketbolcunun asistanı gibi davrandığı ve daha sonra görevlilerin dikkatini dağıtarak yaklaşık 769 bin dolarlık küpeler ile 575 bin dolarlık bir yüzükle kaçtığı kaydedildi.

3 / 5
''30 milyon TL'lik'' mücevherleri yutan hırsızdan ''çıkartılıp'' iade edildi - Resim: 4

Gilder'ın kısa süre sonra yakalandığı ve röntgen muayenesinde çaldığı küpelerin midesinde olduğunun belirlendiği aktarıldı.

4 / 5