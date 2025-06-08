30 yıl, 100 bin kare! Kendini doğaya adayan emekli öğretmenin eşsiz mirası!

'GELECEĞE BİR BELGE BIRAKMAK ÖNEMLİYDİ'

Çitak, mahalledeki fotoğrafçı dükkanında çalışmaya başlamasıyla fotoğraf çekmeye başladığını belirterek, "Fotoğrafın karanlık odası başta olmak üzere o dönemlerde siyah beyaz fotoğrafın bütün detaylarını öğrendim. Ama daha sonra uzun süre pek fotoğraf çekemedim. Çünkü yaşam koşulları nedeniyle öğretmenlik yapmak zorundaydım. 1980 yılından itibaren fotoğrafa daha ağırlık verdim. Çünkü 1980 yılında doğup büyüdüğüm, liseye gittiğim Uzunköprü'de tarihi eserlerin büyük bir bölümü yok olmaya başlamıştı, bunu fark ettim. Bunu fark edince kalan hallerinin ve eski hallerinin fotoğraflarını bulmaya çalıştım. Kalan hallerini fotoğrafladım ve böylece onları geleceğe aktarma yönünde bir aşama kaydettim. Daha sonra doğa fotoğrafçılığına geçtim. Bunun nedeni de Edirne'nin var olan bütün çekirgesinden kaplumbağasına, yılanına çıyanına tarihi eserlerine ait olan bölümlere yöneldim. Bir şeyleri bırakmak istiyordum. Fotoğraf, benim için daha çok bir belge niteliğini taşıyan fotoğraf olmalıydı ve bir işe yaramalıydı. Geleceğe bir belge bırakmak önemliydi. Çünkü var olan değerlerimizin büyük bir bölümünü kaybettiğimizi, zaman içerisinde görünce bunları benden sonraki nesillere devretmek amacıyla fotoğrafıma ağırlık verdim" diye konuştu.