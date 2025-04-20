30 yıldır nisan yağmurunu depolayıp şifa niyetine içiyor
Trabzon'da yaşayan 48 yaşındaki bir kadın, 30 yıl önce kayınvalidesinden gördüğü gelenekle nisan ayında yağan yağmur suyunu biriktirip, hem içiyor hem yemeklerinde kullanıyor. Uzmanlar ise yağmur suyunun içilmemesi gerektiğini söylüyor.
Ortahisar ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Naciye A., kayınvalidesinden öğrendiği gelenekle 30 yıldır her nisan ayında yağan yağmur suyunu biriktiriyor. Evlerinin çatısına yerleştirdiği kovalarda yağmur suyunu toplayan A., biriken suyu süzdükten sonra hem içiyor hem de yemeklerinde kullanıyor.
Günlük yaşamında süzdüğü yağmur suyunu kullanan A., bu geleneğin yıllardır ailesine ve kendisine şifa getirdiğine inanıyor. Ancak uzmanlar, değişen hava koşulları nedeniyle yağmur sularının içilmesinin sağlıklı olmadığını vurguluyor.
'O KADARCIK SU BENİ ZEHİRLEMEZ'
Naciye A., yağmur suyunun şifa getirdiğine inandığını belirterek, "Yağmur suyunu biriktirip, içmeyi 30 yıl önce kayınvalidemden gördüm. O zamandan beri de yapıyorum. Kayınvalidem nisan yağmurlarını biriktirir, çocuklara içirip, duş aldıkları suların içerisine katar ve yüzünü yıkardı. Ondan gördüklerimi şimdi ben de uyguluyorum. Kendim hem kullanıyorum hem de içiyorum. Şifa getirdiğine inandığım için yapıyorum. Köyün havasını temizdi, o zamanlar biriktirip kullanıyorduk. Şimdi ortam pis ama yine de o kadarcık su beni zehirlemez diye düşünüp içiyorum" diye konuştu.
'ÇOCUKLARIMA TUHAF GELDİ'
A., ailesinin bu geleneğe sıcak bakmadığını ifade ederek, "Çocuklarım ve eşim içmek istemedi ama zorla içirdim. Her nisan ayı geldiğinde yapıyorum. Yağmur yağdığında çiçeklerimi de ıslansın diye balkona koyuyorum. Çatıya çıkıp kovalarımı koyuyorum. Yağmur suyunu birikiyor daha sonra süzerek kullanıyorum. Yüzümü yıkıyorum. Yemeğimin içine de koydum. Çorbanın içine de koyup, çocuklarıma içirdim. Hatta kayınvalidemin yoğurt yaparken içine yağmur suyu koyduğunu da gördüm. Çocuklarıma söyledim, tuhaf geldi. Yıllarca onlara söylemeden uyguluyordum. Her şeyden zehir alırken sene içerisinde içtiğim 3-5 bardak yağmur suyu mu beni zehirleyecek?" dedi.