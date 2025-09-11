33 bin canı yitirdiğimiz 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrası ortaya çıktı, gören gözlerine inanamıyor
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 86 yıl önce yaşanan Erzincan depremi sonrası ortaya çıkan termal su kaynağının çevresinde traverten oluşturdu.
Kaynak: İHA
1939 Erzincan Depremi, 26 Aralık gününü 27 Aralık'a bağlayan gece saat 01.57'de meydana gelmiş, richter ölçeği'ne göre büyüklüğü 7,2 olan deprem sonucunda toplam 32.962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 kişi de yaralanmıştı.
Erzurum'un Reşadiye ilçesinde 1939 Erzincan depreminin ardından yüzeye çıkan termal su, 86 yıllık süreçte oluşturduğu doğal traverten ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
İlçe merkezinde yamaçtan süzülen sıcak suların kireç taşı ve mineral birikintileriyle şekillendirdiği sarı, beyaz ve kahverengi tonlardaki tabakalar, güneş ışığı altında büyüleyici bir renk cümbüşü sergiliyor.
Çevre düzenlemesi yapılan alanda hem fotoğraf tutkunları hem doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor.
