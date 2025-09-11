33 bin canı yitirdiğimiz 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrası ortaya çıktı, gören gözlerine inanamıyor

1939 Erzincan Depremi, 26 Aralık gününü 27 Aralık'a bağlayan gece saat 01.57'de meydana gelmiş, richter ölçeği'ne göre büyüklüğü 7,2 olan deprem sonucunda toplam 32.962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 kişi de yaralanmıştı.