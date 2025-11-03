35 yıldır kimse yaşamıyor... Son muhtar da 5 yıl tek başına yaşadıktan sonra pes ederek terk etti
Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi sınırlarında yer alan Pırıklı köyü, yoğun göçler sonucu 35 yıl önce tamamen terk edildi. Uydu haritalarında dahi ismi görünmeyen köyün yerinde yalnızca yıkık taş evler ve geçmişin izleri kaldı.
Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi sınırlarında yer alan Pırıklı köyü, bir zamanlar bölgenin en hareketli yerleşimlerinden biriydi. Yaklaşık 30 haneden oluşan köylüler, tarım ve hayvancılıkla ayakta duruyordu.
Evlerin çoğu taş ve kerpiçten yapılmış, yazın serin, kışın sıcak tutan bu yapılar, köy yaşamının en belirgin simgesi halindeydi. Ancak yıllar içinde artan göç nedeniyle köydeki nüfus azaldı.
Gençlerin büyük şehirlere göç etmesiyle köy yavaş yavaş sessizliğe büründü. Yaklaşık 35 yıl önce son muhtarın da köyü terk etmesiyle, Pırıklı tamamen boşaldı ve kısa süre sonra resmi kayıtlardan silinerek haritalarda da görünmez hale geldi. Bugün Pırıklı'nın bulunduğu bölgede yalnızca yıkılmış taş ve kerpiç evlerin kalıntıları, birkaç meyve ağacı ve geçmişin izleri bulunuyor.
Çocukluk yıllarının Pırıklı köyünde geçtiğini belirten Cengiz Kuzaytepe, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, soylarının Kayı Obası'na dayandığını söyledi