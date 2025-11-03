35 yıldır kimse yaşamıyor... Son muhtar da 5 yıl tek başına yaşadıktan sonra pes ederek terk etti

Gençlerin büyük şehirlere göç etmesiyle köy yavaş yavaş sessizliğe büründü. Yaklaşık 35 yıl önce son muhtarın da köyü terk etmesiyle, Pırıklı tamamen boşaldı ve kısa süre sonra resmi kayıtlardan silinerek haritalarda da görünmez hale geldi. Bugün Pırıklı'nın bulunduğu bölgede yalnızca yıkılmış taş ve kerpiç evlerin kalıntıları, birkaç meyve ağacı ve geçmişin izleri bulunuyor.