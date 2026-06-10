35 yıllık 10 bin parçadan oluşan ilginç koleksiyonu için milyonlarca TL'yi reddetti

Malatya'da esnaflık yapan İsmet Aladağ'ın 35 yıllık bir tutkuyla oluşturduğu dev kolonya koleksiyonu, paha biçilemez bir kültürel mirasa dönüştü. 1990 yılından bu yana Türkiye'nin farklı illerini dolaşarak topladığı yaklaşık 10 bin nadide parçayı iş yerindeki iki özel odada muhafaza eden Aladağ, koleksiyonu için kendisine sunulan lüks bir daire değerindeki rekor teklifi elinin tersiyle itti.