35 yıllık 10 bin parçadan oluşan ilginç koleksiyonu için milyonlarca TL'yi reddetti
Malatya'da esnaf İsmet Aladağ, 35 yılda biriktirdiği 10 bin parçalık kolonya koleksiyonu için yapılan 10 milyon TL değerindeki teklifi reddetti. 1990'dan beri Türkiye'nin dört bir yanından topladığı nadide şişelerden dev bir koleksiyon oluşturan Aladağ, koleksiyonunu ticari bir kazanca dönüştürmek yerine, müze veya üniversite bünyesinde kendi adıyla yaşatılmasını istedi.
Malatya'da esnaflık yapan İsmet Aladağ'ın 35 yıllık bir tutkuyla oluşturduğu dev kolonya koleksiyonu, paha biçilemez bir kültürel mirasa dönüştü. 1990 yılından bu yana Türkiye'nin farklı illerini dolaşarak topladığı yaklaşık 10 bin nadide parçayı iş yerindeki iki özel odada muhafaza eden Aladağ, koleksiyonu için kendisine sunulan lüks bir daire değerindeki rekor teklifi elinin tersiyle itti.
Yüzlerce farklı çeşit ve tarihi şişeden oluşan bu devasa arşiv, sadece bölgesel değil ulusal çapta da dikkat çekiyor. İş yerindeki odaları adeta bir koku müzesine çeviren İsmet Aladağ, biriktirdiği eserlerin maddi bir hedeften ziyade tamamen kişisel bir tutkunun eseri olduğunu belirtiyor.
Koleksiyonuna zaman zaman astronomik rakamlar teklif edildiğini ifade eden Aladağ, son olarak 10 milyon TL değerindeki bir daire karşılığında yapılan satın alma girişimini de reddederek "Bu benim ömrümün bir parçası, satmayı düşünmüyorum" yanıtını verdi.
35 yıllık emeğini ticari bir bedel karşılığında elden çıkarmak istemeyen Aladağ'ın çok daha kalıcı bir hedefi bulunuyor.