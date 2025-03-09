3500 yıllık kumaş parçası ilk kez ziyarete açıldı

‘EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM’

Çorum Valisi Ali Çalgan ise "Çorum Müzesi’nde çok güzel bir lansmana tanıklık ettik. İlimiz sınırlarında 1995 yılında bulunan çok önemli bir eser. İlk defa bu akşam bizlere tanıtıldı. Bu tam 3 bin 500 yıllık bir eser, bir keten parçası. Bunun çok kıymetli bir tarihi belge emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.