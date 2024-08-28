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4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, birini yaralayıp intihar etmişti: O fotoğrafın hikayesi yürek yaktı

İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp birini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden kişi Türkiye'yi şoke etmişti... Baba ve kızlarının yan yana bir arada yemek yerken çektirdikleri fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, birini yaralayıp intihar etmişti: O fotoğrafın hikayesi yürek yaktı - Resim: 1

İzmir'in Bornova ilçesinde V.Ş. (45), tabancayla 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu. C., C. ve N.Ş. yaşamını yitirdi, V.Ş. ile H.Ş. ağır yaralandı.

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4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, birini yaralayıp intihar etmişti: O fotoğrafın hikayesi yürek yaktı - Resim: 2

Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen V.Ş. , çocukları H.Ş., C.Ş., C.Ş. ve N.Ş.'i kendine ait zeytinliğe getirdi. Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. 

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4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, birini yaralayıp intihar etmişti: O fotoğrafın hikayesi yürek yaktı - Resim: 3

Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren V.Ş. , aynı silahla intihara kalkıştı.

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4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, birini yaralayıp intihar etmişti: O fotoğrafın hikayesi yürek yaktı - Resim: 4

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, C.Ş., C.Ş. ve N.Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan V.Ş. ve H.Ş. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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