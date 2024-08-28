4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, birini yaralayıp intihar etmişti: O fotoğrafın hikayesi yürek yaktı
İzmir'de 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp birini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden kişi Türkiye'yi şoke etmişti... Baba ve kızlarının yan yana bir arada yemek yerken çektirdikleri fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
İzmir'in Bornova ilçesinde V.Ş. (45), tabancayla 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu. C., C. ve N.Ş. yaşamını yitirdi, V.Ş. ile H.Ş. ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen V.Ş. , çocukları H.Ş., C.Ş., C.Ş. ve N.Ş.'i kendine ait zeytinliğe getirdi. Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti.
Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren V.Ş. , aynı silahla intihara kalkıştı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, C.Ş., C.Ş. ve N.Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan V.Ş. ve H.Ş. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.