4 katlı 25 odalı... Sırlarla dolu ''İn delikleri'' ziyaretçilerini bekliyor
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ''Urartu mağaraları'' olarak da bilinen kaya odaları, turizme kazandırılıyor. ''İn delikleri'' denilen bölgeye ulaşımın kolaylaştırılması için Tağar Çayı üzerine asma köprü yapıldı.
Çemişgezek ilçesinde saklı cennet olarak bilinen Tağar Çayı Vadisi'nin yukarıya doğru uzanan kısımda sarp kayalara konut amaçlı oyulmuş arkeolojik ve doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan 'Derviş hücreleri' ve 'İn delikleri' olarak ifade edilen kaya odalar, her mevsim görenleri kendine hayran bırakıyor.
Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen ‘İn delikleri’, 4 kat halinde 25 odadan ve bu odaları aydınlatan büyük pencereler ile uzun koridorlardan oluşuyor.
Su gereksinimini karşılamak üzere kayaların arasından sızan yağmur sularını biriktirmeye yarayan, doğal ya da özel olarak yapılmış yer altı su depoları 2 kısımdan oluşuyor.
Birinci kısmına dışarıdan merdivenle çıkılırken, ikinci kısmının çok dar olduğu, girişinde bekleme yeri ve sonrasında merdivenle uzun bir koridora çıkıldığı biliniyor. İn deliklerinin en üst katında bulunan ve çıkılması çok zor olan oda ise ‘Bey Odası’ olarak adlandırılıyor. Bu odada taştan bir köşk ve bir havuz bulunuyor. Büyük bölümü tahrip olan ve duvarlarına yazılar yazılan in delikleri, uzun yıllar boyunca definecilerin hedefi oldu.