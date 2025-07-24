40 dereceyi aşan sıcaktan bunalanlar -2 derecelik kar odalarına koştu
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da hissedilen hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşarken, aşırı sıcaklardan bunalanlar Antalya’da eksi 2 derecelik "kar odası"nda serinliyor.
Kaynak: DHA
Antalya'da hava sıcaklığı ve nem oranı mevsim normallerinin üzerine çıktı.
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Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu kentte deniz suyu sıcaklığı 31 derece ölçülürken, nem oranı zaman zaman yüzde 80'e ulaştı.
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Sıcak hava dalgasının etkisini artırdığı Antalya'da, sahillerde serinlemeye çalışan tatilciler yüksek deniz suyu sıcaklığı nedeniyle bekledikleri ferahlığı bulamayınca 'kar odası'nı tercih etmeye başladı.
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İçerideki hava sıcaklığı eksi 2 derece olan odada, yapay kar ve kış temalı ambiyans oluşturuluyor.
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