  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. 40 dereceyi aşan sıcaktan bunalanlar -2 derecelik kar odalarına koştu!

40 dereceyi aşan sıcaktan bunalanlar -2 derecelik kar odalarına koştu

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da hissedilen hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşarken, aşırı sıcaklardan bunalanlar Antalya’da eksi 2 derecelik "kar odası"nda serinliyor.

Kaynak: DHA
40 dereceyi aşan sıcaktan bunalanlar -2 derecelik kar odalarına koştu - Resim: 1

Antalya'da hava sıcaklığı ve nem oranı mevsim normallerinin üzerine çıktı.

1 / 14
40 dereceyi aşan sıcaktan bunalanlar -2 derecelik kar odalarına koştu - Resim: 2

Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu kentte deniz suyu sıcaklığı 31 derece ölçülürken, nem oranı zaman zaman yüzde 80'e ulaştı. 

2 / 14
40 dereceyi aşan sıcaktan bunalanlar -2 derecelik kar odalarına koştu - Resim: 3

Sıcak hava dalgasının etkisini artırdığı Antalya'da, sahillerde serinlemeye çalışan tatilciler yüksek deniz suyu sıcaklığı nedeniyle bekledikleri ferahlığı bulamayınca 'kar odası'nı tercih etmeye başladı. 

3 / 14
40 dereceyi aşan sıcaktan bunalanlar -2 derecelik kar odalarına koştu - Resim: 4

İçerideki hava sıcaklığı eksi 2 derece olan odada, yapay kar ve kış temalı ambiyans oluşturuluyor. 

4 / 14