40 yılın en yoğun karı... Yataklarından kalkanlar gözlerine inanamadı
Erzurum’un Uzundere ilçesi sakinleri, sabah son 40 yılın en yoğun kar yağışıyla uyandı. Kar kalınlığı 50 cm’yi aşarken, ilçe merkezi ve köy yolları kapandı.
Kaynak: İHA
Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıksız süren yoğun kar yağışı, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
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Çatılardan düşen kar kütleleri ilçe merkezinde park halindeki 4 araca zarar verdi. İlçe sakinleri, kapanan yollar nedeniyle ulaşımda büyük zorluklar yaşadı.
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Köylerde yaşayan vatandaşlar ilçe merkezine ulaşamazken, ilçe merkezindekiler de yolların açılmamasına tepki gösterdi.
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Kar yağışı, beraberinde elektrik kesintilerini de getirdi. Gece saatlerinde başlayan kesinti ertesi gün akşam saatlerine kadar sürdü. E
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