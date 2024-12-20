5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözüldü
Yeryüzündeki en gizemli yapılardan biri olan İngiltere'deki Stonehenge'in, yaklaşık 5 bin yıl önce neden inşa edildiği ortaya çıktı.
Bilim insanları İngiltere'de bulunan ve dünyanın en ilgi çekici tarihi yapılarından olan Wiltshire'ın ünlü taş çemberinin, Britanya'nın üç farklı köşesi arasındaki birleşmenin bir sembolü olarak inşa edildiğini söylüyor.
Stonehenge'in kaya levhalarının güneybatı Galler ve kuzeydoğu İskoçya'dan çok uzaklara taşındığını biliyoruz.
Bu nedenle University College London ve Aberystwyth Üniversitesi'nden bilim insanları, İskoç ve Galli insanların yapının inşasına iyi niyetli bir katkı olarak kendi yerel taşlarını Wilshire'a getirdikleri teorisini ortaya attı.
İNSANLAR VE GÖKLER ARASINDAKİ BİRLİK
Bu anlamda, İngiliz birliğinin güçlü ve çok erken bir sembolünü temsil ediyordu.
Yazarlar, Archaeology International'da yayınlanan makalelerinde Stonehenge'i inşa edenlerin “Britanya'nın büyük bir kısmında ve hatta tamamında siyasi birleşme ve ortak kimlik” oluşturmaya çalıştıklarını söylüyor.
Yazarlar şöyle ekliyor: “Bu olağanüstü ve yabancı kayaları bir araya getirmek... Karmaşık bir malzeme içinde uzak ve mesafeli toplulukları sembolize ediyor ve somutlaştırıyordu.
(Stonehenge) insanlar, toprak, atalar ve gökler arasındaki birliğin anıtsal bir ifadesiydi."
"DİNİ GİBİ SİYASİ BİR AMACI DA VAR"
Makalede araştırmacılar, Stonehenge'in uzun mesafeli bağlantılarının, Neolitik anıtın sembolik değerinin yanı sıra antik Britanya'da birleştirici bir amacı olabileceği teorisine ağırlık kazandırdığını söylüyor.
UCL Arkeoloji Enstitüsü'nden başyazar Profesör Mike Parker Pearson, “Tüm taşlarının uzak bölgelerden gelmesi ve Britanya'daki 900'den fazla taş çember arasında benzersiz olması, taş çemberin dini olduğu kadar siyasi bir amacı da olabileceğini düşündürüyor” dedi.
Bu, Britanya halkları için ataları ve evrenle olan ebedi bağlarını kutlayan bir birleşme anıtıydı.
80 MAVİ TAŞA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Daily Mail gazetesinin aktardığına göre Stonehenge 5 bin küsur yıl önce inşa edildiğinde İngiltere, İskoçya ve Galler kavram olarak mevcut olmasa da, yapının gerçekten de üç ülkeyi temsil ettiğini biliyoruz.
Stonehenge, sarsen olarak bilinen ve muhtemelen 15 mil kuzeydeki Wiltshire'daki West Woods'dan taşınarak yerel olarak temin edilen büyük kumtaşı levhalarıyla ünlü.
Ancak Stonehenge'in kendine özgü görünümünü oluşturan uzun sarsen taşlarına ek olarak, dünyaca ünlü alan aynı zamanda yaklaşık 80 "mavi taş"a da ev sahipliği yapmaktadır.
Bunlar yeni kırıldığında veya ıslandığında mavimsi bir renk alan daha küçük taşlar olarak biliniyor.