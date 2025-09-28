5 taneyle üretime başladı, yıllar içinde 850'ye çıkardı: ''Sanıldığı kadar zor değil''

Kazların bakımının sanıldığı kadar zor olmadığını ifade eden Koray Altıntaş, "Yozgat Boğazlıyan'da yaşıyorum, aslen Sarıkayalıyım. Aşağı yukarı 10 senedir kaz işinde uğraşıyorum. İki sene ara verdik, sonra tekrar başladık. Şu anda 800 - 850 tane hayvanımız var. Sabah kalkarız, kazlarımızın yemini, suyunu ayarlarız. Sabah akşam yemlemesi olur. Aslında çok bakımı zor bir hayvan değil. Yaylım olsa daha iyi olur ama o zaman da başında durmak lazım çoban gibi" dedi.