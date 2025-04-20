50 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Oto tamir sektöründe ciddi elaman sıkıntısı yaşandığını belirten oto tamir ustası İdris Demir ise iyi ustaların yetişmesi için çocukların 10-12 yaşlarından itibaren sanayide olmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Bugünün şartlarında kalifiyeli bir elemanın aldığı maaş yaklaşık 40 bin liradır. Maaşın yanında SGK'sı ve diğer hakları da var. Fakat kimse bu mesleğe rağbet etmiyor. Oto tamircilik kirli ve kolay bir meslek olmadığı için pek fazla kimse tercih etmiyor. Herkes daha basit iş istiyor. Halbuki sanayideki meslekleri öğrenseler ileride hem çok iyi meslekler edinirler hem de çok iyi kazanç elde ederler. 12 yıllık zorunlu eğitim ve meslek beğenmemeden dolayı eleman yetişmiyor. Çünkü lise çağında olan bir kişi sanayiye gelip çalışmıyor. Çalışmadığı gibi mesleğe de rağbet etmiyor. Fakat ilkokul çağında yani çocuk yaşta iken sanayiye geldiğinde mesleği daha iyi öğreniyor. Ağaç yaş iken eğilir. Bundan dolayı çocuk küçük yaştan itibaren ancak meslek öğrenebilir. Ben bu mesleğe 10 yaşında başladım. Babam çalışmamı istemedi ama ben çalışmak istedim. Mesleğimi sevdim ve tamirci olmak istediğim için çalışmaya devam ettim. Şu an okuyan birçok arkadaşım, 'usta gelip senin yanında çalışayım' diyor. Üniversite mezunları bile bu mesleği öğrenmek istiyor. O yüzden çocuklara, ‘gelin meslek öğrenin' diyorum. Meslek altın bileziktir" şeklinde konuştu.