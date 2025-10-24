50 ülke gezen ABD'li çift, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yerleşti
Dünya turuna çıkan ve 50 ülke gezen Amerikalı emekli öğretmen çift Carole Davis ve Brud Joslin’in son durağı Hakkari’nin Yüksekova ilçesi oldu.
Kaynak: İHA
Yıllar önce emekli olduktan sonra dünya turuna başlayan ve bu süreçte 50 farklı ülkenin kültürünü yerinde yaşayarak ölümsüzleştiren Amerikalı çift, 6'ncı kez Türkiye’ye gelerek farklı illeri ziyaret etti.
Türkiye’deki gezilerini tamamlayan çiftin son durağı ise Yüksekova oldu.
Türkiye’nin hemen her şehrini gezdiklerini belirten çift, 50 ülke görmelerine rağmen hiçbir yerin Türkiye kadar güzel, insanlarının ise bu denli misafirperver ve sıcak olmadığını ifade etti.
Çiftin özellikle, hayatlarından fotoğrafladıkları anların altına Türkçe notlar yazmaları dikkat çekti.
