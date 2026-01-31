50 yaşındaki emekli hemşire Türkiye'nin mavi vatanında tek olmayı başardı

Su altında asistanlığını kızı İlke Yemez’in üstlendiğini, dünya genelinde hem dalgıç hem de ressam olan 3’üncü kişi olduğunu söyleyen İlim, “Eğitim aldıktan sonra normal keşfedici dalışlar yaparken, dalış okulundaki hocamız, ‘Ressam olup da dalarak, su altında resim yapan dünyada sadece iki ressam var’ dedi. Bunlardan birinin Amerikalı bir erkek ressam, bir de Rus bir kadın ressam olduğundan bahsetti. ‘Neden bir Türk kadın olarak dalış eğitimini daha da hızlandırıp profesyonel anlamda daldıktan sonra resim yapmayasınız?’ diye sordu. Ben de çok heyecanlandım, kabul ettim ve ilki Karaburun olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde, Mısır'da, Van Gölü'nde, Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakarıbaşı'nda dalış yaptım. Herhangi bir konu belirleyerek ona farkındalık yaratmak ve dikkat çekmek üzere su altında resim yapıyorum” dedi.