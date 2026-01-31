50 yaşındaki emekli hemşire Türkiye'nin mavi vatanında tek olmayı başardı
Eskişehir'de yaşayan 50 yaşındaki emekli Çağdaş hemşire 8 yıldır tüple dalış yaparak su altında resim yapıyor. Çağdaş hemşire bu yeteneğiyle Dünya'nın 3'üncü, Türkiye'nin ise ilk deniz altı kadın ressamı oldu...
Eskişehir’de 2 kız çocuk annesi Çağdaş İlim, hemşire olarak görev yaptığı yıllarda, resim sanatı için Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde atölye eğitimi aldı.
Hemşirelik görevinden kalan zamanlarda evinde kurduğu atölyesinde çeşitli resimler yapan İlim, daha sonra yaptığı çalışmalarından yurt içi ve yurt dışı sergileri açtı.
2018 yılında kızıyla birlikte tatil için gittiği Muğla’da özel bir firmanın dalış etkinliğine katılan İlim, aldığı kurslarla ‘master diver’ seviyesine kadar yükseldikten sonra dalış eğitmeninin tavsiyesi üzerine su altında resim yapmaya başladı.
Su altında asistanlığını kızı İlke Yemez’in üstlendiğini, dünya genelinde hem dalgıç hem de ressam olan 3’üncü kişi olduğunu söyleyen İlim, “Eğitim aldıktan sonra normal keşfedici dalışlar yaparken, dalış okulundaki hocamız, ‘Ressam olup da dalarak, su altında resim yapan dünyada sadece iki ressam var’ dedi. Bunlardan birinin Amerikalı bir erkek ressam, bir de Rus bir kadın ressam olduğundan bahsetti. ‘Neden bir Türk kadın olarak dalış eğitimini daha da hızlandırıp profesyonel anlamda daldıktan sonra resim yapmayasınız?’ diye sordu. Ben de çok heyecanlandım, kabul ettim ve ilki Karaburun olmak üzere Türkiye'nin pek çok yerinde, Mısır'da, Van Gölü'nde, Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakarıbaşı'nda dalış yaptım. Herhangi bir konu belirleyerek ona farkındalık yaratmak ve dikkat çekmek üzere su altında resim yapıyorum” dedi.