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  4. 50 yıldır böylesi görülmedi: Sapanca Gölü alarm veriyor

50 yıldır böylesi görülmedi: Sapanca Gölü alarm veriyor

Sapanca Gölü, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Gölde son 2 ay içinde 60 metre kadar çekilme yaşandı.

50 yıldır böylesi görülmedi: Sapanca Gölü alarm veriyor - Resim: 1

İki ay öncesine kadar suyla kaplı olan Sapanca Göl kıyılarında şimdi otluk alanlar göze çarpıyor.

Havadan bakıldığında, gölün günden güne küçüldüğü görülüyor.

Sapanca Gölü, kuraklıkla boğuşuyor.

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50 yıldır böylesi görülmedi: Sapanca Gölü alarm veriyor - Resim: 2

Kocaeli; Haziran ve Temmuz aylarında son 50 yılın en kurak dönemini yaşadı.

Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı; son ölçümlerde yüzde 48 olarak kayıtlara geçti.

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50 yıldır böylesi görülmedi: Sapanca Gölü alarm veriyor - Resim: 3

Namazgah Barajı'nda da su seviyesi istenilen seviyenin altına inince; Sapanca Gölü'nden su alımı yapılmaya başlandı.

Bu nedenle göl, çekilmeye başladı.

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50 yıldır böylesi görülmedi: Sapanca Gölü alarm veriyor - Resim: 4

Sapanca Gölü'ndeki mevcut su seviyesi; 31.12 metre seviyesinde.

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