50 yıldır böylesi görülmedi: Sapanca Gölü alarm veriyor
Sapanca Gölü, son 50 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Gölde son 2 ay içinde 60 metre kadar çekilme yaşandı.
İki ay öncesine kadar suyla kaplı olan Sapanca Göl kıyılarında şimdi otluk alanlar göze çarpıyor.
Havadan bakıldığında, gölün günden güne küçüldüğü görülüyor.
Sapanca Gölü, kuraklıkla boğuşuyor.
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Kocaeli; Haziran ve Temmuz aylarında son 50 yılın en kurak dönemini yaşadı.
Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı; son ölçümlerde yüzde 48 olarak kayıtlara geçti.
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Namazgah Barajı'nda da su seviyesi istenilen seviyenin altına inince; Sapanca Gölü'nden su alımı yapılmaya başlandı.
Bu nedenle göl, çekilmeye başladı.
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Sapanca Gölü'ndeki mevcut su seviyesi; 31.12 metre seviyesinde.
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