500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar

‘YAZIN DAĞITACAĞIZ’

Yazın sıcaklarda isteyene ücretsiz olarak kar dağıttıklarını söyleyen Ahmet Gengeç, "Biz her yıl bu kuyuları dolduruyoruz. Yazın da gelene gidene dağıtıyoruz. Yıllardan beri bu kuyuları hep doldurduk. Şebeke suyumuz var. Ama, biz geleneğimize sahip çıkma adına imece usulü kar kuyularını doldururuz. Sezonun ilk karları kuyuya attık. İnşallah tamamen doldurup, yazın gelene gidene dağıtacağız. Bizim nesil son nesil. Yeni nesil bu kuyulara sahip çıkmıyor. Biz, sağlığımız el verdiği sürece bu geleneğe sahip çıkacağız" dedi.