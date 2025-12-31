500 yıllık gelenek: Kuyularda mufaza edip, yazın dağıtacaklar
Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan 1200 kuyudan yaklaşık 300’ü, günümüzde yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Kasım ayında temizliği yapılan kar kuyularına, kentte etkili olan kar yağışı sonrası sezonun ilk karları atılmaya başlandı.
Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Yöre halkı, kasım ayında temizliği yapılan kuyulara sezonun ilk karlarını atmaya başladı.
Özellikle kayalık ve gölge alanlarda biriken temiz ve bölgeye has toz karları çuvallarla getirip, kuyulara basan yöre halkı bölgede kuyuların büyük bölümünü imece usulü kar kütleleriyle doldurarak, kapaklarını da yaza kadar açılmamak üzere kapatacak.
Yaz başından itibaren açılan ve bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise tabak ve kaselerde üzerine yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek yeniyor. İlçe halkı, yaz aylarında 35 dereceye ulaşan sıcak havada kuyulardaki kar ve buz gibi suyla serinliyor.
‘YAZIN DAĞITACAĞIZ’
Yazın sıcaklarda isteyene ücretsiz olarak kar dağıttıklarını söyleyen Ahmet Gengeç, "Biz her yıl bu kuyuları dolduruyoruz. Yazın da gelene gidene dağıtıyoruz. Yıllardan beri bu kuyuları hep doldurduk. Şebeke suyumuz var. Ama, biz geleneğimize sahip çıkma adına imece usulü kar kuyularını doldururuz. Sezonun ilk karları kuyuya attık. İnşallah tamamen doldurup, yazın gelene gidene dağıtacağız. Bizim nesil son nesil. Yeni nesil bu kuyulara sahip çıkmıyor. Biz, sağlığımız el verdiği sürece bu geleneğe sahip çıkacağız" dedi.