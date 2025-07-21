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  4. ''53 derece sıcaklık'' uyarısı yapılmıştı: Antalya alev alev!

''53 derece sıcaklık'' uyarısı yapılmıştı: Antalya alev alev!

Antalya'da temmuz ayının en sıcak günlerinden biri yaşandı. ''53 derece sıcaklık'' uyarısı yapılan kentte hissedilen sıcaklık 46,6 dereceye çıktı.

Kaynak: DHA
''53 derece sıcaklık'' uyarısı yapılmıştı: Antalya alev alev! - Resim: 1

'53 derece hissedilen sıcaklık uyarısı' yapılan Antalya'da termometreler 35,7'yi gösterirken, yüzde 80 nemle birlikte hissedilen en yüksek sıcaklık 46,6'ya ulaştı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı. 

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''53 derece sıcaklık'' uyarısı yapılmıştı: Antalya alev alev! - Resim: 2

Antalya'nın simgesi haline gelen Cumhuriyet Meydanı'nda sadece turistler görüldü. Kimi sıcak havadan korunmak için şemsiye ile dolaştı, kimi ise yeşillik alanlarda sulama yapılırken fıskiyelerde serinledi.

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''53 derece sıcaklık'' uyarısı yapılmıştı: Antalya alev alev! - Resim: 3

Konyaaltı Sahili ise en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Denizden esen rüzgarın serinletmeye yetmediği kentte, vatandaşlar sıcaklığı 32 dereceyi bulan denize girerek serinlemeye çalıştı. 

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''53 derece sıcaklık'' uyarısı yapılmıştı: Antalya alev alev! - Resim: 4

Kentte yaşayanlarla birlikte yerli ve yabancı tatilciler de deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Kimileri plaj şemsiyelerinin altında dinlendi, bazıları da serinlemek için kayalıklardan denize atladı.

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