561 yıllık Ayasofya Vakfiyesi restore edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kültürel ve tarihi miras özelliği taşıyan belgeleri ve tapu defterlerini muhafaza ediyor. Tarihi ve kültürel öneme sahip olan belgelerin gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde aktarılabilmesi için geçmişten günümüze ulaşan yıpranmış belgeler ve tapu defterleri restore ediliyor. Mülkiyet defterlerindeki tahribatların onarımının yanı sıra başka kurumlardan gelen onarım taleplerine de cevap veriliyor.