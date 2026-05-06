57. Alay Komutanı’ndan duygulandıran miras: Şehit Yarbay’ın 111 yıllık mektubu ortaya çıktı
Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştiren kahraman 57. Alay'ın Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in, eşine yazdığı paha biçilemez mektuplar torununa miras kaldı. Cepheyi "cennet bahçesine" benzeten şehit komutanın 111 yıllık satırları dikkat çekti...
Çanakkale Kara Savaşları’nda İtilaf Devletleri’ne geçit vermeyerek tarihin akışını değiştiren 57. Alay’ın efsanevi komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey’in şahsi eşyaları ve mektupları, ailesi tarafından büyük bir titizlikle korunuyor. Şehit Yarbay’ın torunu Hüseyin Avni Tanman, dedesinin 23 Nisan tarihinde, yani büyük çıkarmadan sadece iki gün önce yazdığı son mektubun detaylarını ilk kez paylaştı.
Hüseyin Avni Tanman, dedesinin Bigalı köyündeki ordugahtan yazdığı mektubun edebi ve tarihi kıymetine dikkat çekti. Mektupta şehit yarbayın, savaşın ortasında olmasına rağmen etrafındaki güzellikleri, "Çadırımın kapısından yemyeşil tarlalar görünüyor, askerlerin çamaşırları çiçek tarlasını andırıyor" sözleriyle tasvir etmesi, Türk askerinin yüksek moralini ve vatan sevgisini gözler önüne seriyor.
Mektubun en dikkat çekici kısımlarından biri de 18 Mart Deniz Harbi’ne dair ifadeler. Yarbay Hüseyin Avni Bey, eşine yazdığı satırlarda düşmanın denizden bir şey yapamadığını ve karaya çıkmaya cesaret edemediğini belirterek, "Fakat bize bunlar eğlence gibi geliyor. Çıkan askeri de top ve tüfekle defediyoruz" ifadelerini kullanmış. Bu satırlar, Türk komutanlarının sarsılmaz özgüvenini 111 yıl sonra yeniden kanıtlıyor.
Kahraman komutanın mektubunda sadece savaş değil, derin bir aile sorumluluğu da yer alıyor. Tanman’ın aktardığına göre Hüseyin Avni Bey, maaşının takibini yaparak ailesinin ekonomik durumunu önemsediğini ve "İnşallah bu sene rahat edeceksiniz" diyerek eşini teselli ettiğini yazmış. 25 Nisan sabahı Anzak çıkarmasını durdurmak için harekete geçen komutanın, yoğun çarpışmalar nedeniyle o tarihten sonra bir daha mektup yazamadığı biliniyor.