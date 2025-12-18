6 yıl önce alev alev yanan orman küllerinden doğdu

Etkinliğe öğrenciler, vatandaşlar, orman personeli ve çok sayıda gönüllü katıldı. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Dalaman-Göcek yangınında zarar gören 1433 hektarlık alana yaklaşık 450 bin fidan dikildi ayrıca yaklaşık 35 ton tohum serpildi. Dalaman ilçesinde 11 Kasım 2019 tarihinde dikilen fidanlar, aradan geçen 6 yıl içinde gelişerek yer yer 3 metreyi aşan boylarıyla genç ağaçlara dönüştü. Bölgedeki yeşil doku, doğanın kendini yenileme gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.