6 yıl önce alev alev yanan orman küllerinden doğdu
Muğla'nın Dalaman ilçesinde 2019 yılında çıkan ve 1433 hektar alanı küle çeviren orman yangının ardından başlatılan ağaçlandırma çalışması meyvesini verdi. 6 yıl önce dikilen fidanlar bugün yer yer 3 metreyi aşan genç ağaçlara dönüştü.
Dalaman'ın Karacaağaç Mahallesi yakınlarında 10 Temmuz 2019'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle Göcek yönüne doğru ilerleyen orman yangını, bir gün süren yoğun müdahalenin ardından 11 Temmuz'da kontrol altına alındı. Yangında ormanda toplam 1433 hektar alan zarar gördü.
Yangının hemen ardından yanan alanların yeniden ormanlaştırılması amacıyla çalışmalar başlatıldı. Zarar gören ağaçlar kısa sürede sahadan çıkarılırken, alanın tamamı kasım ayına kadar ağaçlandırmaya hazır hale getirildi.
Yanan sahalarda ilk fidanlar, Türkiye'de ilk kez kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 2019 yılında toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe öğrenciler, vatandaşlar, orman personeli ve çok sayıda gönüllü katıldı. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Dalaman-Göcek yangınında zarar gören 1433 hektarlık alana yaklaşık 450 bin fidan dikildi ayrıca yaklaşık 35 ton tohum serpildi. Dalaman ilçesinde 11 Kasım 2019 tarihinde dikilen fidanlar, aradan geçen 6 yıl içinde gelişerek yer yer 3 metreyi aşan boylarıyla genç ağaçlara dönüştü. Bölgedeki yeşil doku, doğanın kendini yenileme gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.