60 yıllık gelenek bozulmadı: Bayram sabahı 1 kilometrelik kuyruk oluştu
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi’nde, 60 yıldır sürdürülen toplu bayramlaşma geleneği bu Kurban Bayramı'nda da renkli görüntülere sahne oldu. Bayram namazının ardından bir araya gelen binden fazla mahalle sakini, tek sıra halinde 1 kilometreyi aşan bir kuyruk oluşturdu.
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı 13 bin nüfuslu kırsal Cerrah Mahallesi’nde, tam 60 yıldır her bayram aksatılmadan uygulanan toplu bayramlaşma geleneği, bu Kurban Bayramı’nda da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.
Bayram namazını kılan mahalle sakinleri ilk olarak kabristan ziyaretinde bulundu. Duaların okunmasının ardından binden fazla kişi, meydanda tek sıra halinde dizilerek dev bir bayramlaşma zinciri oluşturdu.
Bayramlaşma sırasında oluşan 1 kilometrelik kuyruk dron ile görüntülendi. Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, "Bayram sabahı uyanıp abdestimizi alıp camiye gidiyoruz. Bayram namazının ardından mezarlığımıza gidiyoruz. Yine bir duanın ardından tek ıra halinde bayramlaşma pozisyonuna geçiyoruz. Cerrah Mahallemizin 60 yıllık bayramlaşma geleneği devam etmektedir. Bundan sonra da devam edecektir inşallah. Bayramlaşmayı tek seferde burada bitirmiş oluyoruz. Ondan sonra kurban kesimine gidenler oluyor, şehir dışına gidiyorlar. Mahallemizde yaklaşık 13 bin nüfus var. Tek sıra bayramlaşma kuyruğu bin 200 metreyi geçti. Bizim için bir rekordu. Seneye 2 kilometreyi hedefliyoruz" dedi.
Mahalle sakinlerinden 14 yaşındaki Ömer Cepe ise, "Dedelerimizden bize kalan mirası sürdürmeye çalışıyoruz. Benden çocuklarıma, torunlarıma kadar gidecek bu mirası sürdürmek istiyorum. Her bayramda bu kadar coşkulu kutlama oluyor" dedi.