65 yıllık dede mesleği teknolojiye karşı... Tanesi 2 bin 500 TL'den başlıyor

El yapımı çantalarla ilgili bilgi veren Demirci, "Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat. Bu bölgede el işi yapan yok. Bu meslek bize dedemizden kaldı. Biz de oğlumla el ele verip teknolojiye direnerek mesleği yaşatmaya devam ediyoruz. Oğlum tasarımlarını yapıyor. Bu meslek son zamanlarda çok rağbet görmeye başladı. Bir dönem bu mesleğe ara verdim fakat oğlum yeniden mesleğe başlamak istedi. Ben de oğluma yardım ediyorum. Bu çantalar deri olduğu için uzun ömürlü olur. Biz bu çantaları özel bir deriden yapıyoruz. Bu deriler sadece çanta üretiminde kullanılır. Bizim yaptığımız bazı çantaları Türkiye'de yapan sayılı isim var. Biz hiçbir teknolojik alet kullanmadan mesleği yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.