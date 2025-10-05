68 yıldır el emeği göz nuru çok özel üretim: Babası askerlerden o babasından öğrendi

Çocuk yaşta babasının yanında ayakkabıcılığa başladığını söyleyen Hilmi Demirtaş, “1958 yılında çekiç ve kerpeteni elimize aldık. Baba mesleğini o günden beri devam ettiriyoruz. Yaşım 80’e geldi ama hala çalışıyorum. Tarihi ayakkabılar üretiyoruz. Aşağı yukarı hayvancılığın başladığından bu yana, yaklaşık 3 bin yıldır üretilen ayakkabıların benzerlerini yapıyoruz. Tarihi dizi ve filmlerde kullanılacak dönem ayakkabılarını da biz üretiyoruzö dedi.