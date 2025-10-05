68 yıldır el emeği göz nuru çok özel üretim: Babası askerlerden o babasından öğrendi
Bursa’da köklü ayakkabıcılık geleneğini sürdüren Hilmi Demirtaş, asker olan babasından devraldığı mesleği yıllardır aynı özveriyle yapıyor.
Kore harbinde levazım subayı olarak görev yapan babası Muzaffer Demirtaş’ın, savaş sırasında askerlerin ayakkabılarını tamir eden ustalardan öğrendiği zanaatı, Türkiye’ye döndükten sonra kamyon lastiklerini işleyip, ayakkabı yaparak geliştiren Demirtaş, bu sayede yarım asırdır sürdürdüğü mesleğe adım atmış.
Günde ortalama 10 çift deri ayakkabı üreten Hilmi Demirtaş, ipli çarık, bot, çizme, yemeni ve eski Türk ayakkabılarını üretmeyi sürdürüyor.
El emeğiyle ortaya çıkardığı ürünler, tarihi dizi ve filmlerde kostüm olarak da kullanılan Demirtaş, babasından devraldığı kerpeten ile ayakkabıcılık geleneğini aynı özveriyle, 68 yıldır geleceğe taşıyor.
Çocuk yaşta babasının yanında ayakkabıcılığa başladığını söyleyen Hilmi Demirtaş, “1958 yılında çekiç ve kerpeteni elimize aldık. Baba mesleğini o günden beri devam ettiriyoruz. Yaşım 80’e geldi ama hala çalışıyorum. Tarihi ayakkabılar üretiyoruz. Aşağı yukarı hayvancılığın başladığından bu yana, yaklaşık 3 bin yıldır üretilen ayakkabıların benzerlerini yapıyoruz. Tarihi dizi ve filmlerde kullanılacak dönem ayakkabılarını da biz üretiyoruzö dedi.