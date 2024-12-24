7 yıl önce müzeden çalınan heykel bulundu... ''Düğün hediyesi'' dedi...

Şüpheli H.K. ise nakliyecilik işiyle uğraştığını belirterek, "21 Kasım’da yaklaşık 10-15 yıldır aynı sektörde çalışmamız sebebiyle tanıdığım M.K. isimli arkadaşım beni arayarak, Ankara’da ismini söylemediği bir müzeye malzeme taşınması karşılığı bana 5 bin TL ücret teklif etti. Ben de kabul ettim. Taşınacak malzemenin ne olduğunu sormadım, tarihi eser olduğunu bilmiyordum, sonradan öğrendim. Bilseydim taşımazdım, pişmanım" diye konuştu. Şüpheli M.K. da nakliyecilik işiyle uğraştığını ifade ederek, "Yaklaşık 5-6 yıldır evimin deterjan malzemelerini karşılamak amacıyla tanıştığım H.K. isimli arkadaşım olay tarihinde beni arayarak yanına çağırdı. Gittiğimde yanında daha önceden tanımadığım M.K. isimli arkadaşı da vardı. Bana tarihi eser olan bir taşı müzeye birlikte taşımayı teklif ettiler. Karşılığında Ankara Müze Müdürlüğü ne kadar para verirse kabul edeceğimi beyan ettim. Onun dışında herhangi bir para talep etmedim. Tarihi eserin gerekli izinlerinin olup olmadığını sordum; ancak Konya’da bir arkadaşından geldiğini, Ankara’da bir müzeye teslim etmek istediklerini beyan ettiler. Zaten tarihi eser olan taşı satacak olsak Ankara’ya gelmezdik. Ben tarihi eser kaçakçılığı yapmadım; böyle bir niyetim olsaydı, taşı Ankara Müzesi’ne getirmeye kalkışmazdım, Konya’da satardım. Bizim niyetimiz tarihi eseri müze müdürlüğüne teslim etmekti" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)