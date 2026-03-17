72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze Türkiye'nin en zengini oldu
Gaziantep'te hurda toplayarak geçimini sağlayan 72 yaşındaki Ümmi Gülsüm Dinç, zorlu yaşam mücadelesine rağmen tüm Türkiye'ye örnek olacak bir davranışa imza attı. Yaşlı kadın belediye tarafından kendisine verilen gıda destek kartını "Benden daha çok ihtiyaçları var" diyerek Gazze'deki çocuklar için bağışlayarak maddi olmasa da manevi olarak Türkiye'nin en zenginleri arasına girmeyi başardı...
Gaziantep’in sokaklarında hurda toplayarak rızkını kazanan 72 yaşındaki Ümmi Gülsüm Dinç, yardımlaşmanın paradan değil, gönülden geldiğini tüm dünyaya kanıtladı.
Şahinbey Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine dağıttığı 1000 TL değerindeki gıda destek kartını alan Dinç, parayı markette harcamak yerine Gazze'de savaşın ortasında kalan çocuklara gönderilmesini istedi.
Kızı Songül Dinç ile birlikte nemli ve rutubetli bir evde yaşam mücadelesi veren Ümmi Gülsüm Teyze, televizyonda izlediği görüntülerden çok etkilendiğini belirtti.
Kendi evini oğlunun kumar borcu yüzünden kaybeden ve şu an kirada oturan Dinç, bağış kararını şu sözlerle anlattı:
"Gazze’deki o çocukların halini televizyonda gördüm, içim yandı. Başka bir hayır yapacak gücüm yoktu. Belediyemizin verdiği desteği Gazze'ye bağışlıyorum. Ben de çok fakirlik çekiyorum ama oradaki kıyafetsiz, aç çocukları görünce durumuma şükrettim. Dünyada ölüm var, hayrımız olsun."