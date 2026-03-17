72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze Türkiye'nin en zengini oldu

Kendi evini oğlunun kumar borcu yüzünden kaybeden ve şu an kirada oturan Dinç, bağış kararını şu sözlerle anlattı:

"Gazze’deki o çocukların halini televizyonda gördüm, içim yandı. Başka bir hayır yapacak gücüm yoktu. Belediyemizin verdiği desteği Gazze'ye bağışlıyorum. Ben de çok fakirlik çekiyorum ama oradaki kıyafetsiz, aç çocukları görünce durumuma şükrettim. Dünyada ölüm var, hayrımız olsun."