73 yaşıonda dondurucu soğuğa rağmen kilometrelerce gezip tek bir aç hayvan bile bırakmıyor
Nevşehir'de yaşayan 73 yaşındaki Mevlüt dede doğada ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerdeki hayvanların aç ve susuz kalmaması için yaz-kış demeden yıllardır su ve yem taşıyor.
Kaynak: DHA
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan Mevlüt Şen, 1985 yılında midesinden ameliyat oldu.
Şen, bu dönemde yaşadığı su ihtiyacından etkilenerek, iyileştikten sonra yabani hayvanların su içebilmesi için kırsal alanlara yalak yaptırmaya karar verdi.
İyileşince kırsal alanda çeşitli yerlerde kayaları oyan Mevlüt Şen, hayvanlar için yalak yaptı.
Yazın belirli aralıklarla oğlunun traktörüne koyduğu bidonlarla yalaklara su taşıyan Şen, kışın da hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü kentte motosikleti ile yabani hayvanlara yiyecek taşıyor.
