78 yaşında kendi mezarını kazdı, her gece gidip mezarında uyuyor

150 haneli köyde herhangi birisinin vefat ettiğinin minareden bildirilmesi sonrasında mezar kazılmasına öncülük etmesiyle bilinen Karabela, "Her adam böyle mezar eşemez. Allah bana güç vermiş. Mezarıma geceleri de gelip yatıyorum. Çünkü burası benim mekanım" diye konuştu.