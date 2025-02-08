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78 yaşında kendi mezarını kazdı, her gece gidip mezarında uyuyor

Amasya'da kendi mezarını kazan 78 yaşındaki bir vatandaş, her gece gelip mezarında yatıyor...

Kaynak: İHA
78 yaşında kendi mezarını kazdı, her gece gidip mezarında uyuyor - Resim: 1

Amasya'da Suluova ilçesine bağlı Salucu köyünde eşiyle birlikte yaşayan ve çiftçilikle geçinen 78 yaşındaki Ahmet Karabela, kendi mezarını kendisi kazdı.

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78 yaşında kendi mezarını kazdı, her gece gidip mezarında uyuyor - Resim: 2

Mezarını özenle hazırlayan Ahmet Karabela, ölünce morga konulmamasını ve kendisini muhtarın yıkamasını vasiyet etti.

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78 yaşında kendi mezarını kazdı, her gece gidip mezarında uyuyor - Resim: 3

Yağışlardan etkilenmemesi için üstünü naylon ve çatı parçalarıyla kapattığı mezara gelip dua da eden 5 çocuk babası Karabela, "Kimseye zahmet vermemek için mezarımı kendim kazdım. Allah nasip ederse beni buraya defnetsinler" dedi.

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78 yaşında kendi mezarını kazdı, her gece gidip mezarında uyuyor - Resim: 4

150 haneli köyde herhangi birisinin vefat ettiğinin minareden bildirilmesi sonrasında mezar kazılmasına öncülük etmesiyle bilinen Karabela, "Her adam böyle mezar eşemez. Allah bana güç vermiş. Mezarıma geceleri de gelip yatıyorum. Çünkü burası benim mekanım" diye konuştu.

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