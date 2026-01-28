  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. 8 yaşındaki bu minik 2,5 yaşından beri her çöpü oyuncağa dönüştürüyor

8 yaşındaki bu minik 2,5 yaşından beri her çöpü oyuncağa dönüştürüyor

İzmir'de yaşayan ve 3 kuşaktık atıklardan oyuncak üreten bir ailenin en küçük ferdi olan 8 yaşındaki minik Flora 2,5 yaşından bu yana ailesinden öğrendiği şekilde evdeki atıklardan oyuncak ve dekoratif eşya üretiyor...

Kaynak: DHA
8 yaşındaki bu minik 2,5 yaşından beri her çöpü oyuncağa dönüştürüyor - Resim: 1

İzmir'de yaşayan Flora Şakar (8), 2,5 yaşından bu yana anne Nezahat Duran Şakar (42) ile birlikte evdeki atık malzemeleri oyuncak ve dekoratif eşyalara dönüştürüyor.

1 / 12
8 yaşındaki bu minik 2,5 yaşından beri her çöpü oyuncağa dönüştürüyor - Resim: 2

Ailede üç kuşaktır sürdürülen bu alışkanlıkla karton kutudan yumurta kabuğuna kadar hiçbir malzeme çöpe atılmıyor. 

2 / 12
8 yaşındaki bu minik 2,5 yaşından beri her çöpü oyuncağa dönüştürüyor - Resim: 3

Flora, geri dönüşüm bilinci ve yaratıcılığıyla yaşıtlarına örnek oluyor.

3 / 12
8 yaşındaki bu minik 2,5 yaşından beri her çöpü oyuncağa dönüştürüyor - Resim: 4

İzmir'de yaşayan mimar Nezahat Duran Şakar ile Murat Şakar (41) çiftinin kızları Flora Şakar, 2,5 yaşından bu yana annesiyle birlikte evdeki atık malzemeleri değerlendiriyor.

4 / 12