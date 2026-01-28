8 yaşındaki bu minik 2,5 yaşından beri her çöpü oyuncağa dönüştürüyor
İzmir'de yaşayan ve 3 kuşaktık atıklardan oyuncak üreten bir ailenin en küçük ferdi olan 8 yaşındaki minik Flora 2,5 yaşından bu yana ailesinden öğrendiği şekilde evdeki atıklardan oyuncak ve dekoratif eşya üretiyor...
Kaynak: DHA
İzmir'de yaşayan Flora Şakar (8), 2,5 yaşından bu yana anne Nezahat Duran Şakar (42) ile birlikte evdeki atık malzemeleri oyuncak ve dekoratif eşyalara dönüştürüyor.
Ailede üç kuşaktır sürdürülen bu alışkanlıkla karton kutudan yumurta kabuğuna kadar hiçbir malzeme çöpe atılmıyor.
Flora, geri dönüşüm bilinci ve yaratıcılığıyla yaşıtlarına örnek oluyor.
İzmir'de yaşayan mimar Nezahat Duran Şakar ile Murat Şakar (41) çiftinin kızları Flora Şakar, 2,5 yaşından bu yana annesiyle birlikte evdeki atık malzemeleri değerlendiriyor.
