8 yaşındaki Fatma Dünya tıp literatürüne girdi! Boynundan çıkan kitle doktorları da şoke etti
Eskişehir Şehir Hastanesi, dünya tıp tarihine geçecek bir operasyona ev sahipliği yaptı. 8 yaşındaki Fatma Y.'ın boynunda 3 yaşından beri büyüyen ve birçok hastanenin "masada kalır" dediği 3 kilogramlık dev kitle, 6,5 saatlik kritik bir ameliyatla temizlendi. Toplam vücut ağırlığının üçte birini oluşturan bu tümör,
Gaziantep’ten Eskişehir’e uzanan umut yolculuğu, dünya tıp literatürünü değiştiren bir başarıyla sonuçlandı.
8 yaşındaki Fatma Y., vücut ağırlığının yaklaşık üçte birini oluşturan ve hayatını tehdit eden 3 kilogramlık dev tümörden Eskişehir Şehir Hastanesi’nde kurtuldu.
Fatma’nın boynundaki kitle (desmoid fibromatosis) henüz 3 yaşındayken fark edildi.
Ailesinin yurt içi ve yurt dışında başvurduğu birçok merkez, kitlenin şah damarı ve akciğer gibi hayati organlara bası yapması nedeniyle operasyonun çok riskli olduğunu ve küçük kızın "masada kalabileceğini" belirtti.
Ancak Eskişehir Şehir Hastanesi uzmanları sorumluluk alarak dev operasyon için düğmeye bastı.
