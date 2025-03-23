81 ilde sağanak alarmı: Önce sıcak, sonra bahar yağmuru geliyor!

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da orta ve yer yer kuvvetli zirai don, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don, Pazar günü gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.