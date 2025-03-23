81 ilde sağanak alarmı: Önce sıcak, sonra bahar yağmuru geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yeni haftada sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak. 28 Mart Cuma günü ise yağışlar geri dönüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde önemli bir değişiklik beklenmeyip, diğer yerlerde 6-8 derece artması tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da orta ve yer yer kuvvetli zirai don, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don, Pazar günü gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hava sıcaklıkları hafta başından itibaren artarak mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 28 Mart Cuma günü itibariyle de yeni bir yağışlı hava sistemi etkili olacak.
İşte 24-30 Mart tarihleri arasında hava durumu...