88 yaşında hem anne oldu hem de baba...

Kendi başına yürüyemediğini ve günlük ihtiyaçlarını karşılamanın kendisi için mümkün olmadığını annesinin sabah kalkıp elini ve yüzünü yıkadığını söyleyen Fatma B., "Sabah kalkarım. Annem elimi-yüzümü yıkar. Kahvaltımı yaptırır, ağzıma ekmeğimi tutar. Tekerlekli sandalyeye bindirir. Daha sonra okulun önüne gidip ürünlerimi satarım. Eve dönünce annem akşam yemeğimi yedirir. Yatakta dahil kendim dönemiyorum. Annem yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Dünyaya gelince annemin özgürlüğü gitti. Hayatını bana adadı. En büyük hayalim çeşmenin altına elimi sokup, yüzüme yıkamak. İnsanlar koşunca bende koşmak istiyorum. Düğün yerinde oynamak isterdim. Yaşama sevincimi hiçbir zaman kaybetmedim. Allah'a isyankar olmadım” dedi.