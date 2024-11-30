9 yılda hazırlanan İstanbul Mushafı ortaya çıktı

Kutlu, şöyle konuştu:

"İstanbul Mushafı'nın özelliği şu, Hazreti Peygamber döneminden günümüze kadar İslam tarihinde ve coğrafyasında yazılmış ne kadar sanatlı mushaf varsa, onlarda olan her şey, 10 cilt halinde özetlendi. Mushafın tıpkı basımlarını da mushaf için ürettiğimiz kağıtlara yaptık. 10 ciltlik İstanbul Mushafı'nı aharlı el yapımı kağıtlara tıpkı basım yaptık. Bu baskı tekniği de henüz bilinmiyor. Her bir cildin dış kapak, iç kapak, zahriye ve serlevhası dönem özelliği taşıyan farklı şekillerde tasarlanmıştır."