9 yılda hazırlanan İstanbul Mushafı ortaya çıktı
Asrısaadetten bugüne bütün İslam tarihi ve İslam coğrafyası merkeze alınarak vücut bulan, hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibince 9 yılda hazırlanan "İstanbul Mushafı", Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor.
Tıpkı basımı gibi her bir detayı ilmek ilmek işlenerek, mürekkebinden kağıdına, hattından tezhibine 10 ciltten oluşan İstanbul Mushafı, İslam medeniyetinin estetik birikimini tek bir eserde bir araya getirme özelliği taşıyor.
Hattat Hüseyin Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul Mushafı"nın 15 asır boyunca İslam coğrafyasında benzeri olmayan bir çalışma olduğunu belirtti.
Kutlu, "İstanbul Mushafı"nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklif ve himayesiyle hazırlandığını dile getirirken, eserin 9 yılda tamamlandığını bildirdi.
Kutlu, şöyle konuştu:
"İstanbul Mushafı'nın özelliği şu, Hazreti Peygamber döneminden günümüze kadar İslam tarihinde ve coğrafyasında yazılmış ne kadar sanatlı mushaf varsa, onlarda olan her şey, 10 cilt halinde özetlendi. Mushafın tıpkı basımlarını da mushaf için ürettiğimiz kağıtlara yaptık. 10 ciltlik İstanbul Mushafı'nı aharlı el yapımı kağıtlara tıpkı basım yaptık. Bu baskı tekniği de henüz bilinmiyor. Her bir cildin dış kapak, iç kapak, zahriye ve serlevhası dönem özelliği taşıyan farklı şekillerde tasarlanmıştır."