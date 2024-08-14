90 milyon yaşındaki fosiller Türkiye'de...

Bitlisli iş insanı Enver Yücel, Ukrayna’da maden işletmeciliği yaparken elde ettiği damla kehribar taşlarını Türkiye’ye getirdi. Taşların yaşlarının 30 ile 90 milyon yıl arasında olması, onları oldukça eski ve değerli kılacağı gibi bu taşlar tarih boyunca yaşanmış doğal süreçlerin bir parçası olarak önemli bilimsel veriler sunuyor.