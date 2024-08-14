90 milyon yaşındaki fosiller Türkiye'de...
Ukrayna’da maden işletmeciliği yapan Bitlisli Enver Yücel, Türkiye’ye dönünce 30 ile 90 milyon yıl yaşında olan taşlarını da beraberinde getirdi. Milyonlarca yıllık taşların içerisindeki fosiller dikkat çekti.
Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce Ukrayna’da maden işletmeciliği yapan Bitlisli Enver Yücel adlı iş adamı, Türkiye’ye kesin dönüş yapınca 30 ile 90 milyon yıl yaşında olan taşlarını da beraberinde getirdi.
Bitlisli iş insanı Enver Yücel, Ukrayna’da maden işletmeciliği yaparken elde ettiği damla kehribar taşlarını Türkiye’ye getirdi. Taşların yaşlarının 30 ile 90 milyon yıl arasında olması, onları oldukça eski ve değerli kılacağı gibi bu taşlar tarih boyunca yaşanmış doğal süreçlerin bir parçası olarak önemli bilimsel veriler sunuyor.
Böcek ve bitki fosilli taşları Bitlis’e getirdikten sonra bir araştırma yapan Yücel, Dr. Cihan Önen’in taş merakının olduğunu öğrendi.
Önen ile irtibata geçen Yücel, ona 30 ile 90 milyon yıl yaşında olan fosilli taşları kendisine hediye etti.