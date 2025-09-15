92 yıl önce Karadeniz'in dibini boylamıştı: Dalgıçlar gemiyi ilk kez keşfetti
Ordu'da 92 yıl önce sulara gömülen Rus şilebi, dronla görüntülendi. Dalgıçlar tarafından batıkta keşif dalışı yapıldı.
Altınordu ilçesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Gökhan Kırca, geçen günlerde dron çekimi yaptığı esnada kıyıdan yaklaşık 120 metre uzaklıkta batık gemi kalıntısını fark etti.
Batığı görüntüleyen Kırca, bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bunun üzerine dalış eğitmeni Hakan Güney, beraberindeki 3 dalgıçla birlikte Rus şilebi batığına keşif dalışı gerçekleştirdi.
"Batum’dan yola çıkan şilep burada fırtınada batmış"
Tarih araştırmacısı ve yazar İbrahim Dizman, Ruslar tarafından ticari amaçla kullanılan şilebin 30 Kasım 1933'te Ordu'ya gazyağı getirdiği sırada fırtına nedeniyle battığını ifade etti. Dizman, "Bu gemi bazı kaynaklarda ‘Tana’ adıyla geçiyor ve Rus şilebi. Batum’dan yola çıkarak batıya gaz götürdüğü esnada burada fırtınaya yakalanıyor. Ordu’ya yaklaştığında Vona Limanı’na yaklaşmak ve fırtınayı orada atlatmak istiyor. Ama şu anda bulunduğumuz noktanın açıklarında kontrolü kaybediyorlar. Ordu’ya sığınmak istiyor ama bu noktada batıyor. Sabah olunca Ordulular geminin imdat düdüğünü duyarak geliyorlar. Bir gemici boğuluyor, diğerleri kurtarılıyor. Haftalarca burada misafir oluyorlar ve sonrasında başka Rus şilebi gelip onları alıyor" dedi.
"Geminin bazı aksamları sökülerek satılmış"
Mürettebatın haftalarca Ordu’da misafir olduğunu ve 1960’lı yıllarda bazı metal aksamlarının gerekli izinler dahilinde sökülerek satıldığını kaydeden Dizman, "Gemi uzun yıllar burada direkleri görünür halde yaşamış, 1960’lı yıllarda gerekli izinler alınarak direkleri ve bazı demir aksamları sökülerek satılmış. Bugün yaşı 70’in üzerinde olanlar o geminin direklerinin varlığını biliyorlar" diye konuştu.