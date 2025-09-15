92 yıl önce Karadeniz'in dibini boylamıştı: Dalgıçlar gemiyi ilk kez keşfetti

"Batum’dan yola çıkan şilep burada fırtınada batmış"

Tarih araştırmacısı ve yazar İbrahim Dizman, Ruslar tarafından ticari amaçla kullanılan şilebin 30 Kasım 1933'te Ordu'ya gazyağı getirdiği sırada fırtına nedeniyle battığını ifade etti. Dizman, "Bu gemi bazı kaynaklarda ‘Tana’ adıyla geçiyor ve Rus şilebi. Batum’dan yola çıkarak batıya gaz götürdüğü esnada burada fırtınaya yakalanıyor. Ordu’ya yaklaştığında Vona Limanı’na yaklaşmak ve fırtınayı orada atlatmak istiyor. Ama şu anda bulunduğumuz noktanın açıklarında kontrolü kaybediyorlar. Ordu’ya sığınmak istiyor ama bu noktada batıyor. Sabah olunca Ordulular geminin imdat düdüğünü duyarak geliyorlar. Bir gemici boğuluyor, diğerleri kurtarılıyor. Haftalarca burada misafir oluyorlar ve sonrasında başka Rus şilebi gelip onları alıyor" dedi.