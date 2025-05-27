980 futbol sahası büyüklüğünde tarihi alan yanmıştı: Griye dönen orman küllerinden doğdu
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde geçen yıl 15 Ağustos'ta çıkan yangında 980 futbol sahası büyüklüğünde alan küle dönmüştü. Griye dönen ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı.
Çanakkale'de geçen yıl 15 Ağustos tarihinde saat 09.51'de Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat arazisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen takviye ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası 24 saat sonra kontrol altına alındı.
Yangına havadan 9 uçak, 12 helikopter, karadan ise 69 kara aracı ve 450 personelle müdahale edildi.
Yangında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tarih sahnesine çıktığı Conkbayırı, Arıburnu Ovası, Anzak Koyu ve Arıburnu yarlarının bir bölümü olmak üzere 24 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektar alan etkilendi.
Yangının üzerinden geçen 1 yıl içinde yanan alanlar yeşermeye başladı.