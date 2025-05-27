980 futbol sahası büyüklüğünde tarihi alan yanmıştı: Griye dönen orman küllerinden doğdu

Yangında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tarih sahnesine çıktığı Conkbayırı, Arıburnu Ovası, Anzak Koyu ve Arıburnu yarlarının bir bölümü olmak üzere 24 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 980 futbol sahası büyüklüğünde 700 hektar alan etkilendi.