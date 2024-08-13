A101 abarttı... Şimdi de Jet Ski satacak
Türkiye’nin 81 ilinde 13.000’i aşkın marketiyle her hafta hesaplı teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101, 15 Ağustos günü birçok avantajlı teknolojik ürünü müşterilerine sunacak. Satışa çıkacak ürünler arasında bir de JetSki yer alıyor...
A101’de bu hafta KAWASAKI STX 160 Jet Ski 599.000 TL, KAWASAKI STX 160X Jet Ski 649.000 TL, APEC APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped ise 59.990 TL’ye satışa sunulacak.
PHILIPS TV 65'' Ultra HD 4K LED Smart TV 65PUS7009/62 28.999 TL, PHILIPS TV 40'' Full HD LED Smart TV 40PFS6009/62 10.999 TL, ONVO 42OV6000F 42'' Full HD Android 13 Smart LED TV 6.999 TL, SAMSUNG 58CU7000 58”4K Crystal UHD TV 22.999 TL, OMIX X5 Cep Telefonu 4.999 TL, LENOVO K3 Plus Bluetooth Speaker 399 TL, PIRANHA 7833 Portatif Kablosuz Hoparlör 399 TL, LENOVO LP1 New TWS Bluetooth Kulaklık 399 TL’lik fiyatıyla satışa çıkıyor.
SEG NF 4631 No-Frost Buzdolabı 13.999 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.799 TL, SEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 11.499 TL fiyatla satışta.
PHILIPS HD9252/90 Airfryer L 2.699 TL, SINGER 14SH654 Overlok Makinesi 7.999 TL, KIWI KCM-7597 Multi-Kapsül Kahve Makinesi 2.999 TL, KIWI Otomatik Baharat Değirmen Seti 425 TL, ARZUM AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 2.999 TL, FANTOM Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.399 TL, PIERRE CARDIN Akıllı Vücut Analiz Baskülü 439 TL, ARZUM AR5038 Pery Saç Kurutma Makinesi 649 TL, APRILLA AHC-5038 Tıraş Makinesi ise 279 TL fiyata sahip.