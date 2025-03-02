Ablasının çok özel hediyesini 55 yıllık bir sanata dönüştürdü

Tayfun Kocaman’ın fotoğraf sanatına ilgisi ortaokul yıllarında öğretmeninin kartondan yaptırdığı fotoğraf makinesi ile başladı. Kocaman, 16 yaşında ablasının doğum günü hediyesi olarak aldığı fotoğraf makinesiyle de ilk kez deklanşöre bastı.