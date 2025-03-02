Ablasının çok özel hediyesini 55 yıllık bir sanata dönüştürdü
İzmir'de 71 yaşındaki bir kişi, ablasıın kendisine 16 yaşındayken hediye etitği fotoğraf makinesiyle 55 yıl süren bir tutkuya sahip oldu...
İzmir'de yaşayan Tayfun Kocaman (71), ablasının doğum günü hediyesi olarak aldığı fotoğraf makinesiyle başladığı fotoğraf sanatını 55 yıldır sürdürüyor. İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (İFOD) kurucuları arasında yer alan Kocaman, tecrübelerini 39 yıldır dernek çatısı altında yeni nesillere aktarıyor.
Tayfun Kocaman’ın fotoğraf sanatına ilgisi ortaokul yıllarında öğretmeninin kartondan yaptırdığı fotoğraf makinesi ile başladı. Kocaman, 16 yaşında ablasının doğum günü hediyesi olarak aldığı fotoğraf makinesiyle de ilk kez deklanşöre bastı.
Küçük yaşlarda fotoğraf çekmeyi öğrenen Tayfun Kocaman'ın parmakları 55 yıldır deklanşörden ayrılmadı.
Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra hayatı boyunca farklı sektörlerde çalışan Kocaman, fotoğrafı hayatından eksik etmedi.