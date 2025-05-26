''Açılışta ilk 50 müşteriye bedava'' denince binlerce kişi birbirini ezdi

Mağazanın ilk müşterisi Cuma Kılınç, "Sabah saat yedide ilk ben geldim. Hediye halımı aldım çok memnun kaldım" dedi. Mağaza sahibi İbrahim Taşkıran ise, "Bilecik halkına göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bir yoğunluk bekliyorduk, ama sabah saat altı yedi gibi birikmeye başlamış kalabalık geldiğimizde bize de sürpriz oldu mağazaya zor girdik. Açılış saat 10.00 diye belirtmiştik. Saat 10.00'a kadar kalabalık daha da arttı. Açılışta biraz izdiham oldu, ama bir şekilde atlatmayı başardık" dedi.



