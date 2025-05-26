''Açılışta ilk 50 müşteriye bedava'' denince binlerce kişi birbirini ezdi
Bilecik'te bir halı mağazası açılışa özel olarak ilk 50 müşteriye halı hediye edeceğini duyurunca vatandaşlar saat 10.00'da açılacak mağazanın önünde saat 07:00 itibariyle "beleş halı" nöbeti başlatıp, mağazanın kapılarını açmasıyla izdihamda birbirlerini ezdi.
Bilecik'te merkez Tepebaşı mevkiinde bir halı mağazası günler öncesinden açılışa ilk 50 müşterisine bedava halı vereceğini duyurdu. Sabah saat 10:00'da yapılacak açılış için mağazaya 09:00'da gelen mağazası sahibi adeta şok oldu. Yüzlerce kişi mağazasın önünde beklerken, adeta mağaza zor giriş yaptılar. Bazı müşteriler ilk 50 kişi arasına girmek için saat 10.00'daki açılışa 7'de geldiklerini söylediler.
Mağazanın ilk müşterisi Cuma Kılınç, "Sabah saat yedide ilk ben geldim. Hediye halımı aldım çok memnun kaldım" dedi. Mağaza sahibi İbrahim Taşkıran ise, "Bilecik halkına göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bir yoğunluk bekliyorduk, ama sabah saat altı yedi gibi birikmeye başlamış kalabalık geldiğimizde bize de sürpriz oldu mağazaya zor girdik. Açılış saat 10.00 diye belirtmiştik. Saat 10.00'a kadar kalabalık daha da arttı. Açılışta biraz izdiham oldu, ama bir şekilde atlatmayı başardık" dedi.