Adana'da dünya rekoru kırıldı! Guinness tescil etti

"Arı Popülasyonunu Artırmayı Amaçlıyoruz"

Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, oteli kurmalarının en büyük sebebinin arı popülasyonunun devamını sağlamak olduğunu belirterek,“ Kozan Türkiye’nin en fazla bal üreten ilçesi, 1995 yılından beri Anavarza markasıyla bu bölgede bal dolum ve paketlemesini gerçekleştiriyoruz. Şimdi Kozan’da ‘Dünyanın En Büyük Arı Oteli’ni kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Son dönemlerde bütün araştırmalar arı popülasyonunda ciddi azalma olduğunu ve bazı türlerin yok olduğunu gösteriyor. Pestisit kalıntı, doğal yaşam alanlarının azalması ve iklim en büyük sebepleri. Burada yaban arıları için inşa alanı kurmak istedik. Yaklaşık 1 yıllık çalışmayla bu yapıyı oluşturduk. Bütün kullanılan ağaçların ve içerideki tünellerin çaplarının arılara uygunluğunu titiz bir çalışmayla oluşturduk. Bu gördüğünüz yapıda 81 blok var, her blok 100’lerce arıyı misafir edecek durumda. Yaban arılarını esas alıyoruz ama yolunu kaybetmiş bal arılarını da burada misafir edebilecek düzeyde yapıldı” dedi.