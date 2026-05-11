Adana'ya yaz geldi: Termometreler 35 dereceyi gördü!
Adana’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak yaz aylarını aratmadı. Meteoroloji verilerine göre gölgede 29 derece olan sıcaklık, güneş altında 35 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalan Adanalılar, serinlemek için parklardaki ağaç gölgelerine akın etti.
‘VATANDAŞ SICAK HAVALARI ÖZLEDİ’
Almanya’dan Adana’ya ziyarete gelen ve merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı’nda dinlenen Hamza Erkek, “Burası 5’inci ayda dahi çok sıcak ama çok keyifli. Sıcakta klimalı ortamları ve kafeleri tercih ediyorum. Şapka takmaya dikkat ediyorum. Şimdi burada yeni başlayan güzel sıcak hava, Almanya’nın en sıcak zamanı oluyor. Bu havaları orada göremiyoruz. Çok keyifli ve mutluluk veren bir mevsim” dedi.
Parka yürüyüşe çıkan Yurdanur Balsoy (76) ise sıcak havaları çok sevdiğini ve parklarda temiz hava, bol oksijen, çiçek kokularını çok sevdiğini anlattı. (DHA)