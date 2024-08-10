Adının Cehennem Vadisi olduğuna bakmayın; burası Türkiye'nin gizli cenneti

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, "Kanyona büyük bir ilgi var. Yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimizi burada ağırlayabiliyoruz. Onlara burada tur yaptırıyoruz. Herkesin burada heyecan dolu anlar yaşayabileceği bir alan. Burada uçurtma, yamaç paraşütü gibi çeşitli etkinlikler yaptık. Burası adrenalin tutkunları için de biçilmez bir yer. Herkesi gelip görmeleri için davet ediyoruz. Yılda yaklaşık 2 bin ziyaretçimiz var. Bunların büyük bir çoğunluğu da yurt dışından gelenler oluşturuyor" diye konuştu.