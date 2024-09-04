Adıyaman'da çobandan heyecanlandıran keşif

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Su damlacıklarının damlaması sonucu oluşan sarkıt ve dikitler gördük. Ayrıca sarkıt ve dikitlerin birleşmesi sonucunda kolonları (Sütun) gördük. Bu kolonun yüksekliği yaklaşık 10 metre, çapı ise 3 metre civarında. Burada ki doğaseverler özellikle bu mağaraya gelip görsünler. Çünkü dışarıya göre hem serin hem de bu sarkıt ve dikitler muazzam bir görüntü oluşturuyor” dedi.