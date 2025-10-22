Adıyaman'daki 12 bin yıllık kaya resimleri görenleri hayretler içerisinde bıraktı

Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik ise, "Bugün Belören'de bulunan kaya resimlerini incelemek için geldik. Normal dönemde su seviyesi çok yüksek olduğu için kesinlikle ulaşmak imkansızdı. Şu mevsim an itibariyle suyun en düşük seviyede olduğu zamanlar. Biz de geldik bunun üzerine bir kontrol yaptık ama yine hala tam olarak açığa çıkmamıştı. Yaklaşık bir buçuk iki metre derinlikteydi hala" diye konuştu.