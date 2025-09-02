Adliye önünde bando takımıyla, davullu zurnalı boşanmanın sonu bir drama dönüştü!

Açtığı sosyal medya hesabı sayesinde, kendisi birçok insanın olduğunu fark ettiğini belirten Ö.T., "Evlenmek ne kadar doğalsa boşanmakta o kadar doğaldır. Burada sadece tek bir nokta, annelik-babalık görev ve sorumlulukları her zaman devam eder. Dolayısıyla hiçbir ebeveyn, çocuğa diğer ebeveyni kötülememelidir. Çünkü çocuklar hem annesini hem de babasını eşit oranda hak ederler. Hukuki ve psikolojik olarak devam eden mücadelemi aynı zaman da başka bir platforma da taşımak istedim çünkü karşı taraf sosyal medya fenomeni. Tek taraflı yargılamalar, bilmeden eleştiriler, bana ve babalığıma karşı linçler oluyor. Bazı insanlar bilmeden ve tek taraflı yargıladıkları için sonrasında helallik istediler. 'Sonuna kadar helal olsun'. Bunları fark edince sosyal medya platformu üzerinde hesap açtım ve kızımla yaşadığım güzel anları orada anlatmaya ve yayınlamaya başladım. Aynı zamanda ebeveyn yabancılaştırma sendromu üzerinde de bazı bilgiler vermeye başladım ki, toplumda da bu hususta bilinçlenme oluşsun. Keza çok güzel tepkiler aldım, bu mücadelemi bilmemiş olan insanlar, 'Sen burada mıydın? Biz uzun zamandır seni çocuğuyla ilgilenmeyen, terk etmiş bir baba sanıyorduk, hatta bazılarımız senin öldüğünü sandık' diyen insanlar oldu. Her hafta boşanma sürecinde kızımla yaşadığım anları sosyal medyaya yüklüyorum ve oradan güzel tepkiler alıyorum. Aynı zamanda benim gibi çok insan olduğunu gördüm. Kadın ya da erkek çocuğunu görme hususunda mücadele veren ama karşı tarafın manipülasyonları ya da engellemeleriyle çocuklarını göremeyen insan varmış. Bu konuda bilinçli olan insanlar birbirlerine bilgi aktarıyorlar, birbirlerini olumlu yönde yönlendiriyorlar. Aslında bir nevi faydalı da oldu bu durum" şeklinde konuştu.