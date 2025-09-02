Adliye önünde bando takımıyla, davullu zurnalı boşanmanın sonu bir drama dönüştü!
Sakarya'da bir kişi 2019 yılında davul ve zurnayla boşanmasını kutlayan eski eşi tarafından kızının manipüle edilerek kendisinden uzaklaştırıldığını öne sürerek 2017 yılından bu yana kızını görebilmek için hukuk mücadelesi verdiğini açıkladı.
Sapanca'nın Kırkpınar Mahallesi'nde yaşayan Ö.T., 13 Kasım 2019 tarihinde resmi olarak boşandığı eski eşi İ.A.'nın, İzmir Adliyesi önünde bando takımı eşliğinde yaptığı kutlama görüntülerinin sosyal medyada ilgi gördüğünü hatırlatarak, kızının "ebeveyn yabancılaştırma" sendromuna maruz bırakıldığını iddia etti. Kızını görebilmek için yasal yolları sonuna kadar kullandığını söyleyen Ö.T., sosyal medyada da "vazgeçmeyenbaba" adıyla açtığı hesabında kızına olan sevgisini ve verdiği mücadeleyi paylaşıyor. Ö.T.'nin çektiği videolarda ise kızının, "Ben sarılmayacağım, annem izin vermiyor. Anneme söyleme bunu kızar bana" ve "Hayır, sarılma babana diyor. Ben sarılmak istiyorum ama o istemiyor" söylemleri de dikkatlerden kaçmadı. Görüşme merkezinde kızına yalnızca 2-3 dakika süreyle, dokunmadan kavuşabildiğini belirten Ö.T., evinde ise kızına ayrılmış odada onun kullandığı elbiseleri koklayarak hasret gideriyor. Anne İ.A. ise baba Ö.T.'nin iddialarına ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklama yapmayacağını ve kızının konu olduğu hiçbir haberin yapılmasını istemediğini belirtti.
Kızını görmek için 8 yıldır her ay 2 defa 550 kilometre Sapanca'dan İzmir'e gittiğini aktaran Ö.T., "Son 3 yıldır, kızımı bir görüşme merkezinde 2-3 dakika kadar kısa bir süre görebiliyorum. Boşandığım kişi sosyal medya fenomeniydi. Sanırım kendisine katkıda bulunacağını düşünerek 2019 yılında boşanma duruşması çıkışında bando ekibi eşliğinde 5-6 kadın oynadı ve o video çok ilgi gördü. Kendisini uyardım, ‘Benim kızım büyüdüğü zaman, videoları görecek ve bu videolar ergen bir çocuk için uygun bir görüntü değil' dedim ve bana, ‘Ben soyadıma kavuşmayı kutladım, başka bir gayem yok' dedi. Kızım 2013 yılında doğdu ve ayrılık kararı aldığımızda 4 yaşına girmek üzereydi. Ben 2017 yılının mayıs ayında evden ayrıldım ama ben kızımı hiçbir zaman bırakmadım, her zaman görmeye gittim. Bana verilen yasal süreleri kullanmaya çalıştım hatta fazlasını talep ettim. Ben kızımın karşı taraftan manipüle edildiğini düşünüyorum. Burada bilimsel bir taktik olan ‘Ebeveyn yabancılaştırma' sendromu kullanılıyor. Bunu ben çok araştırdım. Velayeti elinde bulunduran ebeveyn tarafından karşı tarafa uygulanan 17 stratejinin 13 tanesinin, bana ve kızımı uygulandığını fark ettim. Şu anda benim kızım birçok şeyi kendi kararıymış gibi söylüyor ama ben böyle olmadığını düşünüyorum. Ben bu konuda da hukuki mücadelemi devam ettireceğim" dedi.
Manipülasyonlarla kızının kendisinden uzaklaştırılmaya çalışıldığını öne süren Ö.T., "2017 yılında ilk defa Ödemiş'te kızımı görmeye gittim. Kendi aile ortamlarında zor şartlar altında kızımı gördüm. Kızıma bir soru sordum ve kızım bana annenin söyleyebileceği bir şey söyledi. Bende o soruyu tekrar sorarak kayda aldım. Yaklaşık 7 yıl boyunca bu görüntüyü ben kendi başıma izledim ve kimseye de izlettirmedim. Son dönemde artık bu yapılan manipülasyonların farkına varılsın diye insanlarla paylaşmaya başladım. 4-5-6 yaşlarından itibaren ufak ufak, ‘Babana gidersen üzülürüm, çok uzun süre kalırsan ben özlerim seni, dün çok uzun kaldın, bugün ben sana biraz kırıldım' gibi manipülasyonlarla kızım benden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. 8 ya da 9 yaşlarındaydı manipülasyonlar o kadar çok artmaya başladı ki, gelmeme rağmen kızımı görmeden geri dönüyordum. Adli Destek Hizmetleri üzerinden, yasal hakkımı kullanarak kızımı görmeye başladım. Sebebini bilmediğimiz bir şekilde kızım orada benimle görüşmek istemediğimizi söylüyor. Oradaki uzmanlarda konuyu tam analiz edemedikleri için çocuğun teslim edilemediğine dair bir tutanak imzalanıyor ve sonrasında biz oradan ayrılıyoruz. Aslında 2-3 dakika için 550 kilometre yol kat ediyorum. Bende bunu hak etmiyorum, benim çocuğumda bunu hak etmiyor" diye konuştu.
Açtığı sosyal medya hesabı sayesinde, kendisi birçok insanın olduğunu fark ettiğini belirten Ö.T., "Evlenmek ne kadar doğalsa boşanmakta o kadar doğaldır. Burada sadece tek bir nokta, annelik-babalık görev ve sorumlulukları her zaman devam eder. Dolayısıyla hiçbir ebeveyn, çocuğa diğer ebeveyni kötülememelidir. Çünkü çocuklar hem annesini hem de babasını eşit oranda hak ederler. Hukuki ve psikolojik olarak devam eden mücadelemi aynı zaman da başka bir platforma da taşımak istedim çünkü karşı taraf sosyal medya fenomeni. Tek taraflı yargılamalar, bilmeden eleştiriler, bana ve babalığıma karşı linçler oluyor. Bazı insanlar bilmeden ve tek taraflı yargıladıkları için sonrasında helallik istediler. 'Sonuna kadar helal olsun'. Bunları fark edince sosyal medya platformu üzerinde hesap açtım ve kızımla yaşadığım güzel anları orada anlatmaya ve yayınlamaya başladım. Aynı zamanda ebeveyn yabancılaştırma sendromu üzerinde de bazı bilgiler vermeye başladım ki, toplumda da bu hususta bilinçlenme oluşsun. Keza çok güzel tepkiler aldım, bu mücadelemi bilmemiş olan insanlar, 'Sen burada mıydın? Biz uzun zamandır seni çocuğuyla ilgilenmeyen, terk etmiş bir baba sanıyorduk, hatta bazılarımız senin öldüğünü sandık' diyen insanlar oldu. Her hafta boşanma sürecinde kızımla yaşadığım anları sosyal medyaya yüklüyorum ve oradan güzel tepkiler alıyorum. Aynı zamanda benim gibi çok insan olduğunu gördüm. Kadın ya da erkek çocuğunu görme hususunda mücadele veren ama karşı tarafın manipülasyonları ya da engellemeleriyle çocuklarını göremeyen insan varmış. Bu konuda bilinçli olan insanlar birbirlerine bilgi aktarıyorlar, birbirlerini olumlu yönde yönlendiriyorlar. Aslında bir nevi faydalı da oldu bu durum" şeklinde konuştu.