Ağır kış şartları sonrası endişeli bekleyiş sona erdi; bereketli topraklardan müjdeli haber!

Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından olan Çukurova’da kayısı, şeftali, nektarin, erik ve kiraz gibi sert çekirdekli meyve ağaçları çiçek açarak meyve oluşumuna başladı. Yılbaşından bu yana etkili olan yağışlar ve zaman zaman yaşanan don olaylarına rağmen ağaçların çiçeklenmesi, üreticileri umutlandırdı.