Ağır kış şartları sonrası endişeli bekleyiş sona erdi; bereketli topraklardan müjdeli haber!
Baharın gelişiyle Çukurova beyaza büründü! Kayısı, şeftali, nektarin, erik ve kiraz ağaçları çiçek açarak meyve tutumuna başladı. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, soğuk havanın bu meyveler için sanılanın aksine "can suyu" olduğunu belirtti.
Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından olan Çukurova’da kayısı, şeftali, nektarin, erik ve kiraz gibi sert çekirdekli meyve ağaçları çiçek açarak meyve oluşumuna başladı. Yılbaşından bu yana etkili olan yağışlar ve zaman zaman yaşanan don olaylarına rağmen ağaçların çiçeklenmesi, üreticileri umutlandırdı.
Bölgede özellikle erkenci çeşitlerde çiçeklenmenin yoğun olduğu gözlenirken, üreticiler meyve tutumunun artmasıyla birlikte ilerleyen dönemde seyreltme çalışmalarına başlayacak. Uzmanlar, mevcut iklim koşullarının devam etmesi halinde rekoltenin yüksek olabileceğini belirtti.
Meyve oluşum sürecine girilmesinin üreticiler ve vatandaşlar açısından sevindirici olduğunu belirten Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, küresel ölçekte yaşanan savaşların ise ihracatta sorunlara yol açabileceğini ifade etti.
İncefikir, tüm olumsuzluklara rağmen üreticilerin ürünlerini yetiştirmek için özveriyle çalıştığını kaydetti.