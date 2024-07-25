Ağrı Dağı'na tırmanacaklar için yeni kurallar getirildi

LİSANS SAHİBİ, VELİ/VASİ İZNİ

Faaliyetleri için ilgili birimlere bildirim yapacak olan grupların meydana gelebilecek kaza, kaybolma gibi acil durumlarda en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşmaları istenen genel emirde şu hususlar yer aldı:

“Bölgelerde spor faaliyetlerinde yer alacak 18 yaş altı çocuklar ve reşit durumda olanlar, Sicil Lisans Yönetmeliğine göre alınmış lisans sahibi olmalı. Federasyon faaliyetleri dışında yapılacak günübirlik gezi, kamp ve kampsız yürüyüş etkinliklerinde yer alacak 18 yaş altı çocukların veli/vasileri yanında olacak, veli/vasisinin yanında olmayan çocukların mutlaka veli/vasi izin belgeleri olacak ve madde 4’de belirtilen birimlere teslim edilecek.