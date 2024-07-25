Ağrı Dağı'na tırmanacaklar için yeni kurallar getirildi
Ağrı Dağı'na tırmanış faaliyeti sırasında dağcılık sporları ile ilgili eğitim almış en az 1 kişi ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapacak temel ilk yardım belgesine sahip olan bir personel bulundurulması zorunlu hale getirildi.
Yılın hemen her mevsiminde ulusal ve uluslararası düzeyde yüzlerce dağcının tırmanış yaptığı Ağrı Dağı’nda yaşanan kazalar sebebiyle Iğdır Valiliği, genel emir yayınladı. Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı’nda yapılacak etkinlikler sırasında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin yayınlanan genel emirde turizm ve spor amaçlı gelen yerli ve yabancı kişilerin, sporcuların ve grupların en az 2 kişi olması gerektiği bildirildi.
Iğdır sınırlarında kalan Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı dağı bölgesine gelecek kişi ve grupların mesai saatleri içerisinde Iğdır Milli Parklar Müdürlüğü ve Iğdır Valiliğine, mesai saatleri dışında ise Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bildirimde bulunmaları istendi.
LİSANS SAHİBİ, VELİ/VASİ İZNİ
Faaliyetleri için ilgili birimlere bildirim yapacak olan grupların meydana gelebilecek kaza, kaybolma gibi acil durumlarda en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşmaları istenen genel emirde şu hususlar yer aldı:
“Bölgelerde spor faaliyetlerinde yer alacak 18 yaş altı çocuklar ve reşit durumda olanlar, Sicil Lisans Yönetmeliğine göre alınmış lisans sahibi olmalı. Federasyon faaliyetleri dışında yapılacak günübirlik gezi, kamp ve kampsız yürüyüş etkinliklerinde yer alacak 18 yaş altı çocukların veli/vasileri yanında olacak, veli/vasisinin yanında olmayan çocukların mutlaka veli/vasi izin belgeleri olacak ve madde 4’de belirtilen birimlere teslim edilecek.
Faaliyet yürütecek gruplar içerisinde dağcılık sporları ile ilgili eğitim almış en az 1 kişi ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapacak temel ilk yardım belgesine sahip olan 1 personel bulundurulacaktır. Kamp yapacak sporcuların ve grupların kamp merkezinde en az 1 kişi bulundurularak faaliyet yapan sporcu ve grupların irtibat ve takibini yapacaktır. Bahsi geçen bölgelerde GSM hatları verimli olmayacağı için acil durumlarda telsiz, uydu telefonu, yer belirleme cihazı ve kış aylarında çığ arama ve vericisi cihazı gibi araç ve gereçler imkanlar dahilinde bulundurulacaktır.”