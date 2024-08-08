''Ağrım var'' diye hastaneye başvurdu, mesanesinden çıkana kimse inanamadı

Uzun yıllardır ağrılar çektiğini söyleyen B.B., “10 yıl öncen beri şikâyetim vardı ama olayın ciddiyetini tam anlamıyla anlayamadım. Son bir aydır çok sancılarım oldu. Sonra Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisine çıktım burada ilaç verdiler. Film çektirip Doktor Ümit Gümüş’e gittim. Doktorumuz sende büyük sıkıntı var dedi. İdrar kesende büyük bir taş var dedi. Allah ondan razı olsun. Çok şükür ameliyatımız iyi geçti. Baya güzel bir taşım varmış. Doktorumuzdan, hemşirelerimizden, başhekimimizden hepsinden Allah razı olsun. Eskiden hastaneye gitmekten korkardım ama şimdi hepsi çok iyiler. Beni dünden beri el üstünde tutuyorlar. Şimdi çok iyiyim çok şükür. Biraz ağrılarım var ama o kadar olacak tabi. 10 yılın cilvesini çekiyorum” diye konuştu. Eşinin 10 yıldır sıkıntı yaşadığını söyleyen M.B., “10 yıldır büyük sıkıntılar çektik. Kırkağaç Devlet Hastanesine geldik. Burada Ümit Gümüş hocamız eşimi tedavi etti. Şu an artık rahatız. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.