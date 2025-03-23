Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kırmızı alarm

TARIMSAL SULAMA UYARISI

İlerleyen günlerde artan sıcaklıkla birlikte su kaynaklarındaki buharlaşmanın da aşırı düzeyde artacağına vurgu yapan Dr. Erol Kesici, başta tarımsal sulama olmak üzere su kaynaklarının kullanımında çok dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi. Yörede hangi yerlerin kuraklıktan nasıl ve ne oranda etkilendiği, bu alanlardaki üretim alanlarında kuraklığa bağlı ürünlerin kalite ve nitelik bakımından kayıplarının belirlenmesinin önemli olduğunu anlatan Dr. Kesici, “Akdeniz Bölgesi'nde çok su isteyen ürün deseninden vazgeçilmelidir. Antalya iklim bakımından çok verimlidir, fakat burada isteyen istediği ürünü yetiştirmemelidir. Bu nedenle Akdeniz Bölgesi’nde ve ülkemizde ürün deseni, sulama yöntemleri, kaçak kayıplar gibi konularda siyasi iradede kararlılık ve toplumsal desteğin yanı sıra, finansal kaynak ve sürekli denetimlerin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekmektedir" diye konuştu.